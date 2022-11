Super Mario Bros Il Film | le rivelazioni del trailer

Per i fan ora sarà veramente difficile contenere l'hype: dopo il teaser di inizio ottobre , è stato finalmente mostrato il primo trailer ufficiale diBros. Il Film . Ed è un'abbuffata clamorosa di colori e grandi personaggi! Oltre a rivedere l'idraulico di origini italiane famoso in tutto il mondo grazie al franchise Nintendo e il suo ...Nintendo e Illumination hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale del film diBros , svelando anche la data d'uscita in Italia. Il lungometraggio animato sarà disponibile nei cinema a partire dal 6 aprile 2023, un giorno prima del lancio in Nord America, e il nuovo ...Il film animato sull’idraulico italiano e baffuto sarà in sala dal 6 aprile 2023, ma abbiamo qualche anticipazione (tra cui il nuovo look di Donkey Kong) ...Nintendo e Universal Pictures hanno pubblicato il nuovo trailer del film di Super Mario: svelata anche la data di uscita in Italia.