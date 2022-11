Il Foglio

...9 miliardi di dollari - del principe saudita Alwaleed bin Talal, ma a preoccupare sono anche possibili relazioni con la, senza dimenticare le intromissioniguerra provocata dalla Russia, e ...L'equipaggio dello Shenzhou - 14 dovrebbe tornareTerra all'inizio di dicembre. Lamira a mantenere l'avamposto orbitale costantemente occupato e operativo in orbita per almeno dieci anni. ... Sulla Cina l’Unione europea vuole una linea sua, non quella di Biden L’America chiede una posizione unita su Pechino. Gli europei: evitiamo un mondo diviso in campi e alcuni paesi guardano ancora all'appeasement. Domani Michel volerà da Xi Jinping ...Mentre l'Europa non trova un accordo sul tetto al prezzo del petrolio russo, le scorte americane sono scese ai minimi da inizi Duemila.