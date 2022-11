Sui rave party Meloni mantiene il punto | pene fino a 6 anni e intercettazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Cambia la norma anti. Dopo le polemiche, anche interne alla maggioranza, è un emendamento presentato dal Governo che arriva direttamente da via Arenula a modificare la norma contenuta nel primo decreto varato dall'esecutivo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sostituisce il riferimento all'art. 434 bis del codice penale con quello all'art. 633 bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) e circoscrive la fattispecie di reato tenendo fuori le manifestazioni di piazza e punendo "chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento". Resta la reclusione da tre a seie quindi la possibilità di intercettare, durante le indagini, gli ...

CARLO NORDIO 1. NORDIO,SU DLAUTOCRITICA,RISOLTO CON EMENDAMENTO - 'Una legge scritta bene è di facile applicazione. Possiamo fare una certa autocritica, nessuno è perfetto ma si può sempre rimediare, come stiamo facendo ora ...Possiamo fare una certa autocritica, nessuno è perfetto ma si può sempre rimediare, come stiamo facendo ora con gli emendamenti che il governo ha proposto sul decretoparty'. Lo ha detto il ..."Il nuovo emendamento presentato sui rave non cambia la sostanza - le fa eco Ilaria Cucchi -. Ho presentato un emendamento soppressivo del vecchio testo e ne presenterò uno anche per il nuovo". Gli ...Il governo corregge la norma contro i raduni illegali. Le pene però restano sproporzionate, mentre l’intera fattispecie di reato continua ad apparire inutile ...