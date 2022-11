Successo di pubblico e consenso per il progetto “Psiche e futuro | tra bellezza e innovazione”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Bergamo. Grande partecipazione all’evento di presentazione del, tra”, che si è svolto nel pomeriggio di martedì 29 novembre, al Centro Congressi in viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Filippo Tancredi, titolare del Centro Anisé, dichiara: “’’ costituisce per me il raggiungimento di un obiettivo che ho conservato e nutrito nel tempo. La creazione di un nuovo modello di riabilitazione psichiatrica. Ciò è stato possibile per l’estrema passione e disponibilità di Diego Lorenzi che ringrazio con grande affetto. Ringrazio inoltre tutti coloro che sono intervenuti oggi, mostrando grande sensibilità per unambizioso e concreto. Insieme con Lorenzi abbiamo potuto attivare laboratori di ...

La Gazzetta di Lucca

Il gladiatore (2000) Cosa raccontare a proposito de Il gladiatore Il film di Ridley Scott è stato dal primo istante un clamorosodie critica, incassando più di 450 milioni di ...... come lui, cerca continuamente di tornare in Palestina senza". Con quattro mostre molto ... Zeina Arida: "È importante avere uno spazio per riunire ilin generale, gli student e gli ... Dal reading al dialogo con il pubblico, grande successo per la presentazione di "Confessioni di un eroe greco" Ancora una volta l’olio Dop Colline Salernitane mette a segno un successo di pubblico e di apprezzamento in Germania ...Giovedì 1° dicembre 2022 alle 21.15 si terrà la visione di “ Infinito. L’universo di Luigi Ghirri ”, un’opera diretta dal regista bolognese Matteo Parisini, il quale è riuscito a raccontare in prima p ...