Repubblica Roma

Mi hanno tolto l'orologio, uno ha mi ha detto:, altrimenti ti sparo", aveva detto la donna in precedenza, ripercorrendo davanti ai magistrati i momenti della rapina. "Non mi sarei mai ...Prima Patrizia : ' Il dramma è che le battute bisogna saperle fare, su questo ha ragione Tavassi: o le fai in un certo modo, oppure è meglio che. Comunque è chiusa quella ragazza '. Subito ... "Stai zitta o ti sparo", la madre di Zaniolo Francesca Costa incastra il ladro di Rolex: condannato a 5 anni … Nello studio del Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli. Dopo il confronto con Ginevra in casa, Oriana piange, Sonia Bruganelli si scaglia contro di lei e contro Giulia Salemi che difende ...L’AQUILA -“Stai zitta, ragazza”; “Te lo sei meritata”; “Guidi bene per essere una donna”. Sono alcune delle frasi di Different words, different world, la campagna di sensibilizzazione lanciata dal GSS ...