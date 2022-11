“Stai zitta altrimenti ti sparo” | così la mamma di Zaniolo ha incastrato il rapinatore che le rubò il Rolex

Calciomercato.com

Mi hanno tolto l'orologio, uno mi ha detto:, altrimenti ti sparo' , aveva riferito la donna agli investigatori. Le sue dichiarazioni sono note: 'Non mi sarei mai aspettata uno scippo in ...Mi hanno tolto l'orologio, uno ha mi ha detto:, altrimenti ti sparo", aveva detto la donna in precedenza, ripercorrendo davanti ai magistrati i momenti della rapina. "Non mi sarei mai ... 'Stai zitta o ti sparo', la madre di Zaniolo Francesca Costa incastra il ladro di Rolex "È stato lui!". Non ha avuto dubbi Francesca Costa quando il mese scorso ha indicato con decisione uno dei due rapinatori che nel maggio del 2019 le hanno rubato l'orologio. Una certezza che ieri è st ...Le si sono avvicinati in due, a bordo di una moto. L’hanno minacciata e spaventata e l’hanno costretta a consegnare tutto quello che aveva: un orologio Rolex, i soldi e le chiavi ...