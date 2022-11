Corriere dello Sport

...di Los Angeles i documenti legali per chiedere l'approvazione di un giudice sui termini... Dopo la spettacolare proposta di matrimonio, fatta da West nellodi San Francisco sulle note d'...Gli uffici tecnici del Comune eRoma continuano a lavorare per eliminare tutti gli elementi di criticità . Le riunioni sono frequenti, l'istruttoria sta andando avanti e gli uffici stanno ... Stadio della Roma: club d’accordo con il Campidoglio ROMA - Il progetto definitivo della Lazio per lo Stadio Flaminio non è stato ancora presentato, ma la trattativa (in via informale) con il Comune di Roma è già nel vivo, non senza momenti di tensione.È il giorno della doppia seduta in casa rossoblù: si lavora in vista dello scontro diretto salvezza con il Perugia in programma domenica allo stadio Gigi Marulla È il giorno della doppia seduta di all ...