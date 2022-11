Spalletti ha voluto fortemente il ritiro | a gennaio vuole tornare al top

...è stato il vero salto di qualità del Napoli "Il lavoro dista venendo fuori. Sta uscendo la motivazione e la consapevolezza dei propri mezzi. I giocatori che sono rimasti hanno...In 'La bellezza non ha prezzo', titoloin contrapposizione a quello pensato in precedenza - ... con il ritorno di, l'obiettivo della dirigenza giallorossa con molta fatica si è ...L’allenatore azzurro insegna tecnica e tattica agli aspiranti colleghi. La squadra si raduna oggi a Castel Volturno. domani, giovedì, la partenza ..."In Turchia mister Spalletti riabbraccia Kvara, Demme vuole l'addio", titola in taglio centrale il quotidiano.