Soumahoro | la suocera e i legami col Pd Bilanci affidati ai dem locali

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il casocontinua ad essere al centro dell'attenzione, spuntano nuovi dettagli inediti relativi alla cooperativa di famiglia, gestita dalladel deputato che è stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata e ha ammesso: "Non pagavamo gli stipendi". Non ci sono - si legge su Repubblica - solo le proroghe senza gara per la gestione dei centri per migranti e non c’è neppure soltanto il lavoro dato a un esponente dem. Il rapporto tra il Pd pontino e le coop dellae della moglie del deputato Aboubakarsembra più profondo. La Karibu, la cooperativa con sede a Sezze e che nell’arco di venti anni ha portato a Maria Therese Mukamitsindo e poi pure a Liliane Murekatete circa 65 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it