Soumahoro | la suocera ammette | “Vero | non abbiamo pagato gli stipendi”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Sì, è. Non glifatto il contratto e non gligli. Ma eravamo in difficoltà”. Con queste parole che Marie Thérèse Mukamitsindo,del deputato Aboubakar, ha pronunciato di fronte alla commissione dell’Ispettorato del lavoro di Latina, come riporta il Corriere di Roma. La donna, unica indagata dalla Procura nell’ambito L'articolo proviene da Inews24.it.

Virginia Piccolillo e Michele Marangon per il 'Corriere della Sera' marie therese mukamitsindo risponde alle domande degli ispettori 'Anche a Natale ci hanno lasciato senza stipendio'. Titti guarda in ...... in occasione della decima edizione del MoneyGram Awards per imprenditori immigrati, premiò come migliore imprenditrice straniera Marie Therese Mukamitsindo,di Aboubakar, oggi ...Ancora aggressioni a Torretta Antonacci, il ghetto pugliese "regno" di Aboubakar Soumahoro. Se sul fronte Latina, con l’inchiesta della Procura che vede ora la suocera del deputato indagata anche per ...Le tanto attese risposte di Aboubakar Soumahoro in merito alle due cooperative nei mirino della Procura di Latina sembrano aver lasciato perplessi e irritati i sindacati. Dopo che il deputato eletto c ...