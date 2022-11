(Di mercoledì 30 novembre 2022) Caro direttore, leggo le osservazioni di Massimo Calvi ("Avvenire", domenica 27 novembre 2022) sull'aiuto alle famiglie e le condivido in pieno. Continuo a non capire perch alcuni sostegni " dagli 80 euro di Renzi a ...

Avvenire

... che il lettore Picuccio ricorda bene, per il più fortealle famiglie a partire da un più cospicuo assegno per ogni figlio. La realtà è più magra e complicata . Ma credoministra ...Rimango quindi favorevolmente colpita dalla situazione fuori/ dentro la Mostra e mi addentro... le persone possono peraltro partecipare ad una rete e avere quelsociale così necessario ... Sostegno alla famiglia: le promesse, la realtà e la chiarezza che serve leggo le osservazioni di Massimo Calvi (“Avvenire”, domenica 27 novembre 2022) sull’aiuto alle famiglie e le condivido in pieno. Continuo a non capire perché alcuni sostegni – dagli 80 euro di Renzi a ...La commissione di Alisa dà il via libera all’indennizzo per i familiari. Potranno chiedere i soldi allo Stato. AstraZeneca nega responsabilità ...