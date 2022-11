SOS influenza | Se vivi con un malato | evita assolutamente quest’abitudine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Se l’entra tra le pareti di casa vostra, dovetere con ogni scrupolo alcune abitudinidannose. Con l’avvento della stagione invernale, l’stagionale è un imprevisto da mettere in preventivo. SOS(fonte pixabay)Se, nella peggiore delle ipotesi, ci ritroviamo con un fastidioso naso gocciolante, febbre e dolori articolari, non ci resta che rimanere a regime di riposo assoluto, seguendo al contempo le istruzioni del medico di fiducia. Nel caso in cui, però, si ammali un nostro familiare, inquilino o partner, possiamo arginare il pericolo di contagiondo alcuni comportamenti banali, ma decisivi. Scopriamo quali sono le abitudini da scartaredalla nostra routine, bloccando al contempo la trasmissione del ...

Il Giornale Di Vicenza

" L'si è ripresa lo spazio che ha sempre avuto in questo periodo - spiega la dirigente ...assenze al Fogazzaro ma questa volta sul fronte insegnanti. "Le immissioni in ruolo sui posti ...Parigi infatti ha scelto, subito dopo lo sbarco della nave dell'OngMediterranée a Tolone, di ... Anche se infatti l'transalpina nel continente è in netta diminuzione, tuttavia è ancora ... Dal Covid all’influenza: i virus svuotano le classi, la didattica è a rischio Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...MONTEBELLUNA - Prosegue la campagna portata avanti dall’amministrazione montebellunese per supportare le piscine comunali, il cui futuro è minacciato dall’esponenziale aumento delle spese energetiche ...