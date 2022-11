Sonic 2 sarà un' avventura pazza e divertente per i fan | le prime anticipazioni sul film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Pat Casey e Josh Miller, autori dii3, hanno rivelato lesul terzo capitolo definendolo ancora più pazzo edei precedenti. Dopo il grande successo dei primi duesu, c'è molta attesa attorno al già annunciato terzo capitolo. Gli scrittori Pat Casey e Josh Miller hanno rivelato lesu quello che vedranno in futuro sul grande schermo con l'arrivo di3. "Sta venendo su molto bene. Non vogliamo entrare in zona spoiler, mafantastico e. Anzi,ancora più pazzo dei precedenti" hanno rivelato i due in una recente intervista ai microfoni di ScreenRant.: il ...