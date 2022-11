Sondaggi politici Swg | gli italiani dicono no al Ponte sullo Stretto

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le misure più apprezzate della manovra sono quelle contro il caro-bollette Quest’anno la Legge di Bilancio contiene numerose misure decisamente diverse le une dalle altre. La grande varietà si riflette anche nell’opinione che l’elettorato se ne è fatto, che cambia molto in base al provvedimento. Secondo gli ultimidi Swg a raccogliere più consenso, anche in chi non ha votato il centrodestra, sono le misure mirate a ridurre le bollette, come lo stanziamento di bonus per consentire alle famiglie fragili di pagarle. Più di tre quarti è a favore. Alto, superiore al 60%, anche l’apprezzamento per la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche, per il taglio del cuneo fiscale per alcuni lavoratori e l’agevolazione delle assunzioni a tempo determinato per precari, giovani donne, percettori del Reddito di ...