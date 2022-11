Sondaggi Ipsos | Fdi al 31 | 4% | bene M5S e Forza Italia

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Fratelli d’sfonda quota 30% raggiungendo un nuovo massimo storico: 31,4%. È quanto emerge dagli ultimirealizzati per il Corriere della Sera. Secondo la rilevazione effettuata tra il 22 e il 24 novembre, il partito del premier Meloni è cresciuto rispetto alla rilevazione di un mese fa dell’1,6%. Le altre grandi forze politiche che hanno visto aumentare il proprio consenso nel periodo in esame sono il Movimento 5 Stelle (+1,5%),(+0,7%) e l’alleanza Sinistrana/Verdi (+0,5%). I pentastellati possono festeggiare due volte: la loro crescita li ha portati a sorpassare il Pd (17,5% contro 17,2%) in crisi profonda, i dem hanno infatti perso l’1,6%. Anche la Lega non se la passa: il Carroccio ha lasciato sul campo sette ...