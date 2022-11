Solo le madri lavoratrici potranno usufruire di questo famoso mese di congedo parentale pagato all' 80% Che non è un mese in più di congedo ma un mese di congedo pagato meglio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) «Aabbiamo aggiunto undifacoltativo, non obbligatorio, retribuito all’80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino», aveva detto Giorgia Meloni lo scorso 22 novembre, specificando che la misura avrebbe riguardatole. Così, nel disegno di legge di bilancio appena approvato dal governo, spiegava di sostenere famiglia e natalità. In tanti abbiamo capito che sarebbe stato introdotto undiin più, eper le. Non è così. ...

Io Donna

... frammentato, precarissimo " ecco gli effetti della colata di cui sopra " ancheper mantenere ... Perché la chimica emotiva, che mai esplode in scene, sia chiaro, ci sarebbe anche. Il punto è ...tre province in tutto il paese dispongono di attrezzature adeguate a misurare la carica virale dei pazienti; un quarto dei bambini nati dasieropositive non ha avuto accesso alla ... Pensione: via "Opzione mamma", era discriminante La madre di Alessandro Egger smentisce la narrazione che il figlio ha fatto di sé a Ballando con le Stelle prendendosela anche con gli autori del programma in onda il sabato sera su Rai 1. Intervistat ...Racconta la separazione da Johanna Maggy da cui ha avuto Sebastian, 9 anni, e Gabriel, 7 “Sono meglio come papà, cosa che non sapevo prima di separarmi” Fabio Volo per la prima volta rivela perché è f ...