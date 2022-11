(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – È ormai nel pieno in tutta Italia la campagna d’immunizzazionel’stagionale, ma finora65 su 3 (il 31%) si è. Come rivela un sondaggio che Sanofi ha affidato a Ipsos, la media risulta più alta al Sud, dove i vaccinati raggiungono il 44% del totale, mentre resta più bassa nelle regioni del Centro, dove si èsoltanto un anziano su 5 (20%). Dati ben lontani – si legge in una nota – dall’obiettivo minimo del 75% fissato dal ministero della Salute per le popolazioni target, che si rivelano ancora più preoccupanti se si considera che la stagionele prevista questo inverno sarà la più insidiosa dal 2020. Negli ultimi due anni, infatti, le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, tra cui il ...

Adnkronos

...9% della popolazione (540.738) fascia65 sono state somministrate 999.776 dosi pari al 35,9% ... 26 novembre 2022, è offerta gratuitamente non piùai soggetti considerati a rischio, ma tutti i ...Il calo rilevato tra i primi 10 mesi del 2021 e del 2022 è legatoalla componente maschile, i ...tra i 25 - 39enni (da 132 a 167 casi) e tra gli under 20 (da 10 a 20) e il calo tra gli39 ... Solo 1 over 65 su 3 si è vaccinato contro influenza Si preannuncia una partita tesa: la Tunisia non sembra tirare indietro la gamba in questo Mondiale, la Francia è difficile da fermare ...virus influenzali stanno tornando a colpire duro dopo due anni di “pausa” grazie agli accorgimenti anti Covid: oggi ci sono 10 italiani su mille a letto con febbre e raffreddore ...