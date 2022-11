Sogna che il fidanzato la tradisce con sua sorella | dopo 3 mesi la notizia | “Lei è incinta di lui”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) C’è chi dice che i sogni son desideri e chi che invece crede possano essere premonitori. Quello che è successo a questa ragazza sembra essere decisamente una conferma della seconda ipotesi. La giovane ha deciso di condividere la sua esperienza pubblicando un video su TikTok dove racconta del tradimento delcon la, da lei intuito proprio in sogno. Il suo nome su TikTok è @steria.sa e se vi è capitato di vedere la sua pagina social vi sarete accorti che parla sempre dei sogni che fa e che spesso si avverano ma ci tiene a raccontarne uno in particolare: quello che riguarda lei, suae il suo. “Ho passato 3esatti are il mioche mi tradiva con mia“, esordisce nel video, proseguendo poi: “Ma ...

C'è, però, anche chidi avere in soggiorno una TV gigante e, oggi, probabilmente potrà ...gestisce tutte le attività smart, è il ben noto e affidabile Tizen per il quale sono disponibili le ...... grazie alla capacità del protagonista di viaggiare nel tempo e nello spazio mentre questi, vivono tutta una serie di avventurene raccontano la crescita, la formazione e le difficoltà. Il ...Chi ha lo spazio a disposizione per una Smart TV da 75 pollici oggi ha anche un ottimo sconto per comprarla ad un prezzo mai visto prima: è l'offerta Amazon su Samsung Q60B.Di sogni che diventano realtà sa qualcosa Mabilia, che da sempre desidera avere al suo fianco un uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa volta, però, affinché il sogno si realizzi occorr ...