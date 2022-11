Smartwatch primi nelle vendite nel 2022 | aumento globale del 30%

Punto Informatico

... 899 euro in Italia) e soprattutto anche a unogeneralista come Samsung Galaxy Watch 5 ... Il prodotto di Garmin sostanzialmente resiste tanto quanto quello di Samsung (livello 8 i'veri'...... mercato cresciuto del 30% da inizio anno Andando più nel dettaglio, l'analisi di mercato è stata strutturata suddividendo il settore in due comparti: basice HLOS. I... Smartwatch: è boom nel 2022, Apple Watch domina Apple lo propone come una versione più resistente del suo Apple Watch normale, ma un recente test mette in discussione la sua effettiva resistenza agli urti.Gli ultimi dati forniti da Counterpoint Research mettono in evidenza che il mercato degli smartwatch è cresciuto del 30% da inizio 2022.