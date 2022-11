Simpatie per Hitler e pedopornografia su Telegram | 3 arresti

Nelle loro conversazioni, basate sull'odio antisemita e nei confronti delle persone di colore, mostravanoHitler e il nazismo oltre ad atteggiamenti misogini tramite la condivisione di ...Nelle loro conversazioni, basate sull'odio antisemita e nei confronti delle persone di colore, mostravanoHitler e il nazismo oltre a atteggiamenti misogini tramite la condivisione di ...Simpatizzavano per Hilter, scambiavano materiale suprematista di tipo xenofobo, misogino, omofobo, antisemita e filonazista e condividevano file pedopornografici tra gli utenti di una chat Telegram.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...