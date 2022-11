Si ripresenta il ‘rischio cinghiali’ | violento impatto con un’auto alle porte della città FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto avventura questa sera per una donna che al volantesua autovettura una BMW di colore grigio si è imbattuta in un cinghiale. Lo scontro tra la vettura e la bestia è avvenuto in zona Epitaffio, a poche centinaia di metri dall’incrocio con la strada che conduce a Castelpoto. L’è stato devastante per l’animale che è restato esanime in terra, ma anche per la vettura che ne è uscita gravemente danneggiata. Diversamente per la conducente, una 32enne che è rimasta illesa e, fortunatamente, non ha avuto necessità delle cure dei sanitari. La Polizia Municipale di Benevento è prontamente intervenuta sul posto per un riscontro dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.