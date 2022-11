Si muove l' alta finanza | clamorosa sorpresa | chi vogliono in Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Una dimostrazione di forza impressionante. Ecco cosa è stata "2030", la convention voluta dal governatore Attilio Fontana per disegnare il futuro della Regione locomotiva d'Italia. Impressionante perché c'era tutta lache conta: da Carlo Sangalli (Confcommercioio) a Ettore Prandini (Coldiretti), dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Claudio De Scalzi (Eni); fino ai "banchieri" Andrea Orcel (Unicredit) a Carlo Messina (Intesa San Paolo). E ancora Piero Bassetti, Marco Tronchetti Provera e i ministri. Tanti ministri. Tutti lì a dare un contributo fattivo nel disegnare lada qui al 2030 che, per dirla con le parole di Prandini «vedrà Fontana impegnato in tante sfide». Come a incoronare anzitempo colui che, sondaggi alla mano, sarà il prossimo governatore della. Certo, ...