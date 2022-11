Serbia vs Svizzera | Notizie sulla squadra e possibili formazioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ultima chance per ladi incontrare laai Mondiali di calcio.si incontrano nell’ultima partita del gruppo G, con entrambe le squadre che hanno ancora latà di accedere alle fasi finali. Gli svizzeri hanno le maggiorità e sanno che un pareggio sarà quasi certamente sufficiente se il Camerun non dovesse fare una grande sorpresa contro il Brasile. La, invece, ha molto meno spazio di manovra e questo dovrebbe rendere la partita molto accesa. Il calcio di inizio divsè previsto venerdi 2 dicembre alle 20. Ecco cosa c’è da saperepartita.vs: a che punto sono le due ...

30 Berlin - Barcelona 20:00 ASVEL - Monaco Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Corea del sud - Portogallo 16:00 Ghana - Uruguay 20:00 Cameroon - Brasile 20:00 Serbia - Svizzera BASKET ... Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio e della Serbia, ha parlato in conferenza stampa in merito alle sue condizioni e alla prossima partita contro la Svizzera Sergej Milinkovic Savic, ... Milinkovic-Savic sta recuperando dai problemi alla caviglia, ma per i sogni della Serbia sarà necessario averlo al massimo della condizione.