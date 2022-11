Senato Usa approva legge per tutelare nozze gay

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildegli Stati Uniti hato unapera livello federale i matrimoni di coppie dello stesso sesso e interrazziali. Il 'Respect for marriage act' è statoto con 61 sì contro 36 no, con il sostegno unanime dei Democratici e 12 voti dei Repubblicani.Il provvedimento ora torna alla Camera per il voto finale prima di essere firmato dal presidente Biden. "Stiamo facendo davvero la differenza nella vita delle persone dandogli la certezza che la loro capacità di proteggere le proprie famiglie sarà duratura", ha dichiarato ilre Tammy Baldwin, autore del disegno die primo legislatore apertamente gay eletto al

