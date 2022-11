Sci Alpino Paralimpico | ottimi esordi degli Azzurri in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022)o stagionale positivo per glidello scie buone indicazioni per i tecnici Gerardini, Intilia e Ottelli, soprattutto in vista delle prime gare didel, in programma a Saint Moritz dall’8 all’11 dicembre. Sabato 26 e domenica 27 novembre le azzurre e glihanno brillato nei due Slalom Speciali, uno FIS e uno valevole per laEuropa, disputatisi sulle nevi austriache di Resterhöhe. A livello maschile ha impressionato per solidità tecnica e cattiveria agonistica Federico Pelizzari che, nella categoria Standing, ha dominato la scena imponendosi con autorità sia nello slalom FIS – chiudendo le due manche con il crono di 1:23.07 – che in quello diEuropa, timbrando nuovamente e per ...