Schneider Electric presenta una espansione del portfolio di soluzioni e servizi per gli operatori delle reti e dell' industria energetica che puntano a un' energia pulita e sicura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) - Francoforte (Germania) e Stezzano (BG), 30 novembre 2022 – www.penny.it , leader nella trasformazione digitalea gestione'automazione, è presente a Enlit 2022 che si sta tenendo da oggi a Francoforte, in Germania, e annuncia una serie di nuovetecnologiche e dievoluti per affrontare le sfide pressanti per la produzione di energie rinnovabili, per l'operatività e le tecnologiea rete di distribuzione elettrica e per la transizione dai combustibili tradizionali a un'più. L'obiettivo è offrire una serie dipratiche e sostenibili per affrontare l'incertezzasul mercato europeo, a breve e lungo termine. Le ...