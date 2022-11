Scaloni in conferenza | «Sapevo che potevamo trovarci in questa situazione»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lionelha parlato instampa prima della partita contro la Polonia, dove la squadra argentina definirà il suo futuro nella Coppa del Mondo di Qatar 2022. Queste le parole di Lionelinstampa: «La Polonia non ha solo un ottimo gioco di passaggi, ma si comportano molto bene anche dal basso. Quindi prenderemo le dovute precauzioni». «Siamo concentrati sulla vittoria per passare alla fase successiva», ha detto, che ha anche fatto riferimento alla qualificazione agli ottavi come in Russia 2018: «Quando abbiamo parlato del girone , quando ho detto che era un girone complicato, immaginavamo di arrivare alla terza partita in. Confrontarlo con quanto accaduto 4 anni fa non ha senso perché è un contesto ...