Scalo merci a Bergamo | al lavoro per un accordo sulla proroga

... diminuendo sia le tempistiche di movimentazione dei container sia i costi relativi al passaggio delle, in entrata e in uscita dal nostro, verso i mercati mondiali o dai mercati mondiali ...C'è Rovato in pole position per ospitare loferroviario di Bergamo, "sfrattato" dai lavori per la nuova stazione passeggeri del capoluogo orobico. Oggi si terrà il vertice decisivo tra Rfi, Comune e Provincia di Bergamo e Regione ...Da gennaio prenderà il via il primo corridoio doganale internazionale d\'Europa: collegherà il porto di Trieste alla Carinzia (Austria) ...Stefano Benigni (FI): "Risultato importante per Bergamo e per le imprese del territorio. Fondamentale l’impegno del Sottosegretario Ferrante" ...