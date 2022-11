SBK | Bradley Ray al via del Mondiale con MotoXRacing Yamaha

GPOne.com

Dopo aver vinto da dominatore il titolo nel British Superbike di quest'anno con la Yamaha del team OMG Racing ,Ray passerà in pianta stabile nel Mondiale di categoria come portacolori del team MotoXRacing . Il forte pilota britannico è stato per anni protagonista della massima serie nazionale, lottando ...Avremmo ancheSmith ma, come sappiamo, l'infortuno da lui accusato nell'Endurance lo sta ... Più difficile lao la MotoE " Sono due campionati diversi tra loro. Ovviamente, per essere ... SBK, Bradley Ray sbarca nel Mondiale Superbike con la Yamaha di Motoxracing Il campione 2022 del British Superbike correrà in pianta stabile nella serie iridata in sella alla R1 del team capitanato da Sandro Carusi, a partire dal round di Assen ...SBK: Nel British Superbike 2023 il team OMG Racing Yamaha si affida a Ryan Vickers per sostituire il Campione in carica Bradley Ray, sempre più vicino al Mondiale di categoria ...