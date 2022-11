Saviano-Meloni | il clamoroso errore della Murgia

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ho letto con grande interesse l’articolessa che oggi Micheladedica a Robertoe Giorgia. Dopotutto è così: quando assumi l’incarico di avvocato delle cause perse, devi fare il lavoro fino in fondo. E in questo la parrocchietta savianiana, composta dagli intellettuali che si sussurrano a vicenda “guarda caro quanto siamo bravi”, si sta impegnando alacremente. Senza sosta. La tesi, che oggirivendica, è sintetizzabile in quattro parole: immunità per gli scrittori. In sostanza la principessaScwha vorrebbe che gli autori di libri, e mi auguro a questo punto pure i giornalisti, avessero una sorta di salvacondotto quando criticano i politici. Qualsiasi cosa dicano. Visto che deputati e senatori non possono essere perquisiti o arrestati come i comuni cittadini, chi li ...