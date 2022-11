‘Saranno Campioni’ | Davide Grossi | un nuovo caimano allevato dalla famiglia Lamberti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sicuramente molti appassionati di sport e addetti ai lavori ricorderanno Giorgio, primo uomo italiano a conquistare un oro iridato ai Mondiali di nuoto in corsia (nei 200 sl a Perth 1991), nonché recordman mondiale nella stessa specialità (il leggendario 1.46.69 di Bonn, che rimase imbattuto per ben 10 anni). Ebbene, ora(ricordiamo anche i figli Matteo e Michele, bravi dorsisti) si dedica anima e corpo alla società Gam Team Brescia, di cui è presidente. E assieme alla moglie Tanya Vannini (mezzofondista azzurra negli anni ’80 e ’90) stanno certificando tutta la bontà del loro lavoro con la crescita di diversi talenti specificamente nel nuoto di fondo, e uno di questi risponde al nome di, classe 2007, allenato proprio ...

... Prosecco DOC Imoco Volley hanno posato per realizzare i calendari benefici chevenduti per ... infatti, hanno per tema l'oro, che rimanda alle medaglie e ai premi vinti daidello sport.Quattro elementi, quattro esperti Giulio Boccaletti Roberto Battiston Alessandro Giraudo Luca Mercalli Per questo motivo il filo conduttore della seratai quattro elementi fondamentali: acqua,...