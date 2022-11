Santo Versace “Oggi manca l' amore per il lavoro”

TGCOM

Le nozze die Francesca De Stefanoe Francesca De Stefano, avvocata 55enne, sono ufficialmente già marito e moglie dal 2014. Si sono sposati in casa con rito civile nel giorno in cui l'...Natalia Aspesi per 'il Venerdì di Repubblica' donatella, gianni enel 1994 Questa autobiografia non sarebbe forse stata scritta se l'autore non avesse quel cognome, o per lo meno non l'avrebbe intitolata Fratelli. Ed è ... Santo Versace, nozze in chiesa a luglio nel nome di Gianni MILANO (ITALPRESS) – “Questo è un libro che nasce dall’amore”. Così l’imprenditore Santo Versace, intervistato da ...Così l’imprenditore Santo Versace, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, parla del suo volume "Fratelli. Una famiglia italiana", sulla vita del fratello ...