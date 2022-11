Sanità | Renzi | ' all' Italia servono i denari del Mes'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov (Adnkronos) - "All'del Mes che l'Europa ci permette di avere a condizioni più favorevoli. E il Mes serve soprattutto per la nostrapubblica, per le liste d'attesa, per i nostri ospedali e i nostri ambulatori. Meloni dice No al Mes per motivi ideologici e perché loro si sentono i patrioti contro l'Europa. Ma chi è veramente il patriota? Chi fa veramente l'interesse deglini in questa vicenda: chi vuole più soldi per lao chi li rifiuta per scelta ideologica?". Lo scrive Matteonella sua enews.