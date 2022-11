Sampdoria | per la difesa spunta l’idea di Dragovic

Lo stesso Roberto D'Aversa, che però deve svincolarsi dallae pare voglia dalla Ternana ... Ma l'ex difensore del Lecce non ha il patentinoallenare in serie B. Ha quello da professionista ......dopo un interessamento ormai lontano nel tempoil Palermo, sino a un mesetto fa avrebbe fatto cauti sondaggi sul Brescia, mentre in tempi più recenti, il suo nome è stato accostato alla,...Dopo le due settimane di vacanza i calciatori della Sampdoria tornano ad allenarsi a Bogliasco, in vista del ritiro invernale in Turchia. Dopo la stop al campionato per il Mondiale, la Sampdoria si è ...Kevin Lasagna La Sampdoria ha un disperato bisogno di goal. L’anemia offensiva sta diventando un grosso problema oltre al primo blocco per il tentativo di risalita da parte degli uomini di Dejan ...