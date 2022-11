Salvini promette la Vigevano-Malpensa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Matteo, si sa, ora deve recitare la parte dell’uomo “del fare” che vomita infrastrutture in nome del progresso. Mentre sullo sfondo rimane il Ponte sullo Stretto il leader leghista si accontenta di annunciare in tempi brevi la realizzazione dell’autostradae la messa a disposizione dei fondi per la chiusura dei lavori del Ponte sul Ticino. Ladevasterà irrimediabilmente il Parco del Ticino. Sul piede di guerra opposizioni e associazioni ambientaliste Incontrando il sindaco diAndrea Ceffa ed il presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli il leader leghista, nonché ministro delle Infrastrutture, ha promesso il “reperimento delle risorse necessarie per la conclusione dell’intervento”. Sindaco e presidente della Provincia ...