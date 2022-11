Salto con gli sci femminile | le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La squadra italiana dicon gli sci, concluso il lavoro a Planica, in Slovenia, svolto da giovedì 24 a domenica 27 novembre, si prepara alla prosecuzione della stagione 2022-2023 didel, scattata a Wisla, che farà, in Norvegia, da venerdì 2 a domenica 4 dicembre. Rispetto alla selezione presente in Slovenia, non ci sarà Martina Ambrosi: saranno in gara le sorelle Lara e Jessica Malsiner. Le due azzurre sono andate a punti a Wisla, in Polonia, inoltre sul trampolino norvegese Lara ha ottenuto dei buoni piazzamenti indel, tra i quali spicca l’ottavo posto del 2017. Questo il programma: qualificazioni venerdì 2 alle ore 17.30, poi prima gara sul trampolino piccolo HS98 sabato 3 alle ore 16.30, ...