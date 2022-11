Salernitana | Nicola avrebbe chiesto Nuytinck per la difesa

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lastarebbe cercando nuovi rinforzi per lae una delle richieste disarebbe il centraleLastarebbe cercando nuovi rinforzi per lae una delle richieste disarebbe il centrale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore l’ha già allenato a Udine qualche stagione fa. Ora la società dovrà capire come muoversi per intavolare la trattativa con l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Lastarebbe cercando nuovi rinforzi per la difesa e una delle richieste disarebbe il centrale Nuytinck Lastarebbe cercando nuovi rinforzi per la difesa e una delle richieste disarebbe il centrale Nuytinck. Secondo quanto riportato da Gianluca Di ...Salerno . Ultimi giorni di vacanza per calciatori e staff della. La società ha fissato il raduno in città per domani quando riprenderanno gli ... Alla ripresaspera di ricevere ... Salernitana, Nicola rivuole un pupillo dei tempi di Crotone Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...StampaPorte girevoli nel reparto offensivo della Salernitana in vista del mercato di gennaio e, soprattutto, della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali. Il pressing da parte della ...