Salario minimo | Richetti | ' M5s contro nostra mozione ma chiedeva quanto proposto da loro'

Roma, 30 nov. " "La destra fa la destra e dice no al. Con questa manovra fa cassa sui poveri e sbatte la porta in faccia a chi ha bisogno. Serve una mobilitazione: promuoviamo una legge di iniziativa popolare per il. Noi ...No all'introduzione del. Il governo dovrà invece "raggiungere l'obiettivo della tutela dei diritti dei lavoratori" attraverso una serie di iniziative. Lo prevede la mozione di maggioranza approvata dall'Aula ...Passa la mozione della maggioranza che dice no al salario minimo: "Il governo Meloni abbandona i lavoratori in difficoltà" ...La maggioranza di centrodestra dice no all’introduzione di un salario minimo . Boccia le mozioni presentate in aula alla Camera dalle ...