Russia | Von der Leyen | Tribunale speciale per punire i crimini di Putin

...di instituire un tribunale speciale sostenuto dalle Nazioni Unite per indagare e perseguire laper il suo crimine di aggressione". Cosi' la presidente della Commissione europea, Ursulader ...Nella clip,der Leyen condanna la: ' Deve pagare per i suoi orribili crimini , incluso il suo crimine di aggressione contro uno stato sovrano. Ed è per questo che, pur continuando a ...Mentre l’Europa va verso l’istituzione di un tribunale per i crimini di guerra russi, in Oriente si consolida l’asse Russia-Cina.'L'invasione russa dell'Ucraina ha portato morte, devastazione e sofferenza indicibile. Tutti ricordiamo gli orrori di Bucha. La Russia deve ...