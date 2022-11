Ronaldo e l' Al-Nassr | accordo da 200 milioni a stagione?

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ore 11,30 - Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, CR7 pronto a chiudere la carriera in Arabia Saudita Cristianosta giocando il Mondiale da svincolato di lusso dopo l'addio al Manchester United, ma potrebbe trovare la prossima destinazione rimanendo in zona araba. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il portoghese è a un passo da unda sogno con il club dell'Arania Saudita Al-, allenato da Rudi Garcia: 200di euro acon contratto di due anni e mezzo. Un'offerta impossibile da rifiutare e che chiuderebbe la carriera ad alto livello del cinque volte Pallone d'Oro.

