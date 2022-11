Romina Carrisi smaschera sua madre | “Ecco com’è in realtà…” Spiazzante!

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 30 novembre 2022)figlia più piccola della celebre ex coppia Albano ePower ha deciso di mostrare un’immagine inedita di sua. La foto rivela un lato nascosto diPower ma lagiura: “è proprio così…” AlbanoPower sono una delle coppie più famose della musica italiana. Sposati per oltre trent’anni, i due attualmente sono rimasti in buoni rapporti soprattutto perché da qualche anno a questa parte hanno ripreso a cantare nuovamente insieme. La loro carriera conta successi internazionali ed ancora adesso Albano ePower continuano a viaggiare in giro per il mondo per portare i più grandi brani a tutti i loro ammiratori. Al di là della loro importante carriera, Albano e ...