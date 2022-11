Roma | sfida Expo 2030 «Per l' Italia vale 50 miliardi e il 3% di Pil»

- Via le mèches, in testa solo la Lazio. Ha cambiato look, non le ambizioni: Mario Gila ... titolare nelle prime 5 partite del girone, poi escluso nelladecisiva con il Feyenoord in Olanda. ...Disponibile sul sito di EURACTIV Italia e su: Le notizie di oggi dalle CapitaliL'Italia ... Berlino e Bruxelles si dicono pronte a rispondere alla crescenteglobale posta dalle politiche ...Quante volte presi dalla frenesia della giornata o dal cellulare non ci siamo curati della bellezza storica e artistica che sprigiona la capitale Ed è qui che gli artisti di strada tra ...ROMA - Via le mèches, in testa solo la Lazio. Ha cambiato look, non le ambizioni: Mario Gila ricarica le batterie con la voglia di chi non si accontenta. L'approccio alla Serie A, tutto sommato, non è ...