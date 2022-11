Roma | se passi per questo posto potresti incontrare un fantasma

(Di mercoledì 30 novembre 2022)non è soltanto un concentrato di storia, cultura e tradizione. La città eterna racchiude anche una serie di miti e leggende che ancora oggi vengono tramandate, generazione dopo generazione. Avete mai sentito parlare delBerenice?è soltanto uno dei misteri che si aggirano intorno alla Capitale e c’è chi lo avrebbe sentito in uno dei posti più famosi della città. LEGGI ANCHE: —Ai fantasmi si danno tutti appuntamento sumuro, dove si nasconde ilBerenice Percorrendo via del Portico di Ottavia, ci si troverà davanti ad alcuni resti archeologici: si tratta della Porticus Octaviae, che l’imperatore Augusto fece costruire in onore di sua sorella Ottavia tra il 33 e il 23 a.C. Portico di OttaviaAll’epoca proprio in ...

Lusso Style

... ma la trattativa (in via informale) con il Comune diè già nel vivo, non senza momenti di ...che queste possano essere realmente accettate e che in Campidoglio siano disposti a fare nuoviin ...... tutti i Paesi dell'Unione hanno fattoavanti nell'attuazione dei loro impegni di riforma, ma ... All'inizio di questo mese la Commissione europea ha erogato ala seconda tranche di 21 ... Il Confessionale, luxury experience a due passi da Roma Roma non è soltanto un concentrato di storia, cultura e tradizione. La città eterna racchiude anche una serie di miti e leggende che ancora oggi vengono tramandate, generazione dopo generazione. Avete ...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - "La proposta che oggi fa il ministro della Salute Orazio Schillaci, di pagare di più i medici che passano più ore in corsia, non risponde all'esigenza di chi ...