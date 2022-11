Roma | arriva un nuovo manager dagli Usa

Terza giornata di gare ai Mondiali Juniores di Tuffi a Montreal (Canada). Dal metrosubito una medaglia importante, quella del metallo più pregiato. Matteo Santoro, 16enne die talento dei tuffi (già vincitori a livello assoluto con l'altra azzurra Chiara Pellacani) ...- 'L'assessore alla sanità D'Amato si è così immedesimato nel ruolo di candidato presidente che ... La stabilizzazione dei precarifuori tempo massimo e le sue promesse elettorali sono solo ...Il derby del Regno Unito se lo aggiudica l'Inghilterra che supera il Galles 3-0 e stacca il pass per gli ottavi di finale dove domenica affronterà il Senegal mentre Bale e compagni sono eliminati. (AN ...Kumbulla in uscita, c'è il Torino Tra poco più di un mese aprirà il calciomercato invernale e occhio alle possibili trattative in arrivo. Ha bisogno di rinforzi la Roma ma prima deve cedere. Oltre all ...