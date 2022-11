Roma al lavoro sui rinnovi | da Zaniolo a Zalewski | ecco come si muove il club

Corriere dello Sport

Quattro giocatori su cui ladeve riflettere e capire cosa vorrà fare. La situazione di Matic e Smalling - quelli che la società ha più a cuore in questo poker di giocatori - è pressocché simile, ..."E' stato un bel riconoscimento anche per Bianzè, per tutto ilsvolto da tutti i volontari ... ingegner Curcio arrivato direttamente dae poi è dovuto correre via per l'emergenza ad Ischia ... Roma, Pinto al lavoro: Karsdorp, cessioni, rinnovi e confronto con Mourinho Prenderanno il via a dicembre i campionati provinciali di pallavolo organizzati dall’Unione Sportiva delle Acli di Roma, che vedranno coinvolti oltre 1000 atleti e atlete di diverse età, dagli under 1 ...Il progetto “Pinocchio nel paese delle meraviglie – VI edizione” prosegue la sua avventura alla ricerca dell’inclusione sociale, culturale e lavorativa di persone con disabilità intellettive, relazion ...