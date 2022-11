(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nuova incursione dell'Juan Carrito tra la neve di, città turistica in provincia dell'Aquila. L', per nulla aggressivo, prova a giocare con ilNuvola ma il padrone lo ...

Nuova incursione dell'orso Juan Carrito tra la neve di, città turistica in provincia dell'Aquila. L' orso , per nulla aggressivo, prova a giocare con il cane Nuvola ma il padrone lo richiama: 'Nuvi vieni qua, Carrito vuole giocare, ma è troppo ...Da un paio d'anni si aggira nella zona della Maiella ed è stato visto trae Pescocostanzo. SiJuan Carrito, l'orso abruzzese che è tornato a macinare chilometri e la sera di venerdì 2 settembre, è stato avvistato sul corso principale di Pizzoferrato, ... Roccaraso, chiama il cane in giardino: ma da dietro l'auto spunta un orso gigante Nuova incursione dell'orsa Juan Carrito tra la neve di Roccaraso. Il plantigrado, per nulla aggressivo, prova a giocare con il cane Nuvola ma il padrone lo richiama: "Nuvi vieni qua, ...