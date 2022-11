Riuso e vuoto a rendere | le nuove regole proposte dall’Ue sugli imballaggi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Commissione Ue punta a ridurre i rifiuti dio e lo fa rilanciando il “” per lattine e bottiglie di plastica e puntando sul. L’obiettivo è di abbassare, entro il 2040, la soglia del 15% pro-capite di scarti generati dal packaging dei prodotti. La proposta di regolamento diffusa prevede che entro il 2030 il 20% delle bibite vendute in take-away dovrà avvenire in contenitori riutilizzabili oppure usare quelli propri dei clienti. Si punta così a raggiungere, entro il 2040, l’80%. All’interno di bar e ristoranti saranno vietati contenitori monouso. Negli hotel i flaconcini per shampoo e bagnoschiuma dovranno essere riutilizzabili. Inoltre per tutti gliin plastica sarà obbligatoria una percentuale di materiale riciclato. Novità anche per quanto riguarda i ...

