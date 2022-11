Rinnovo Leao | le dichiarazioni del calciatore

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Rafavive con il Milan forse il momento migliore della sua carriera di. Le ultime vicende legate aldell’esterno d’attacco avevano aperto uno spiraglio che lasciava ben presagire i tifosi. Lo stesso portoghese, però, dal ritiro con la sua nazionale per i Mondiali in Qatar, ha lanciato segnali decisamente incoraggianti. Le parole disul“Sono contento e orgoglioso”, risponde rapidamente all’uscita dello stadio dopo Portogallo-Uruguay. “Ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Per ilabbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva”. Dalle parole ditraspare la sua grande voglia diper continuare a disegnare calcio con i colori rossoneri. Ora ...

... è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene' LA SITUAZIONE -sta bene in rossonero, ma per mettere la firma suldel contratto in scadenza nel 2024, come ribadito da ...