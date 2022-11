Rimonta dell’Inter e il Monday night del Tardini finisce 2-2 | Van der Gragt e Chawinga rispondono a Martinovic e Banusic

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La 10ª giornata di Serie A Tim si è chiusa con il posticipo del lunedì tra Parma e Inter. Una gara molto intensa e che è terminata con quattro reti ed un pareggio. Dopo una prima fase di studio delle due formazioni, il match ha iniziato a farsi sempre più intenso e non sono mancate diverse interruzioni di gioco per falli e scontri di gioco a metà campo. Al 30? è arrivata la prima interessante occasione per il Parma. E il primo tiro verso la portaè stato opera di Banusic con il destro che tuttavia è finito di poco a lato del palo alla destra di Durante. Probabilmente Banusic in questa occasione avrebbe anche potuto optare per un appoggio verso Cambiaghi (un altro elemento della squadra sempre presente in fase offensiva) ma alla fine ha scelto la soluzione personale. Questo primo squillo crociato però è stato soltanto preludio del gol del vantaggio del Parma ...