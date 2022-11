Globalist.it

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge per tutelare a livello federale i matrimoni di coppie dello stesso sesso e interrazziali. Il 'marriage act' è stato approvato con 61 sì contro 36 no, con il sostegno unanime dei Democratici e 12 voti dei Repubblicani. Il provvedimento ora torna alla Camera per il voto finale prima ...Marriage act', è il nome di una legge bipartisan approvata dal Senato Usa per tutelare a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali. La legge ha ottenuto ... “Respect for Marriage act”: negli Usa approvata la legge che tutela i matrimoni omosessuali e interrazziali TAOISEACH MICHEÁL MARTIN labelled People Before Profit TDs “puppets of Putin’s regime” after he was repeatedly questioned in the Dáil on NATO’s recent presence in Cork. Cork TD Mick Barry sought a ...Democrats are moving quickly while the party still holds the majority in both chambers of Congress to send the bill to the House and then to President Biden's desk.